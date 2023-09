Lecce-Napoli, probabili formazioni: riposa Kvaratskhelia?

Ecco le probabili formazioni di Lecce-Napoli, gara che inaugurerà la 7a giornata di Serie A 2023-24. Il match dello stadio Via del Mare si giocherà sabato 30 settembre alle 15:00. Vediamo dunque quali saranno le scelte di Roberto D'Aversa e Rudi Garcia.

La partita che aprirà la 7a giornata di Serie A 2023-24 sarà quella tra Lecce e Napoli. La sfida dello stadio Via del Mare si giocherà sabato 30 settembre alle 15:00 e vedrà protagoniste due squadre appaiate a 11 punti. I partenopei, scossi dal recente caso Osimhen, sono reduci da un netto 4-1 contro l'Udinese che li ha rilanciati verso le zone alte della classifica, ma i giallorossi sono la rivelazione del campionato fino a questo momento e venderanno cara la pelle. Per gli uomini di D'aversa l'ultimo turno contro la Juventus ha sancito la prima sconfitta di questa stagione, ma nulla toglie ad un avvio che li ha visti ottenere 3 vittorie e 2 pareggi. Vediamo allora le probabili formazioni di Lecce-Napoli.

Le ultime news

Il Napoli ha diverse soluzioni in vista di questa partita. L'emergenza infortuni al centro della difesa costringerà Garcia ad affidarsi a Natan e Ostigard ancora una volta; a sinistra continua il dualismo Mario Rui-Olivera. C'è incertezza anche tra le mezze ali, con Zambo Anguissa e Zielinski in vantaggio su Cajuste ed Elmas, anche Raspadori potrebbe essere utilizzato in quel ruolo. L'ultimo dubbio riguarda poi Kvaratskhelia, che potrebbe riposare dopo l'ottima partita contro l'Udinese.

Nel Lecce invece ci sono molte più certezze. La prima si chiama Krstovic, che verrà supportato da Almqvist e Strefezza; a centrocampo si va verso l'utilizzo del trio Rafia-Ramadani-Blin. In difesa Baschirotto sarà chiamato a guidare il reparto in una partita che richiederà una super prestazione del pacchetto arretrato.

Lecce-Napoli, probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Blin; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D'Aversa.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

Ballottaggi:

LECCE: Gallo-Dorgu, Blin-J. Gonzalez.

NAPOLI: Mario Rui-Olivera, Zambo Anguissa-Cajuste, Zielinski-Elmas, Kvaratskhelia-Raspadori, Politano-Raspadori.

Squalificati: Kaba (LEC).

Diffidati: nessuno.

Indisponibili:

LECCE: Dermaku, Banda.

NAPOLI: Gollini, Rrahmani, Juan Jesus.