Napoli: contro il Lecce possibile sorpresa a centrocampo

Il Napoli è tornato alla vittoria rifilando ben 4 gol alla malcapitata Udinese e adesso vuole provare a dare continuità almeno sotto il punto di vista dei risultati. Ecco le probabili scelte di Garcia nel prossimo turno in arrivo, dopo quello infrasettimanale appena trascorso.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha provato ad anticipare le scelte di Rudi Garcia in vista della gara in programma domani sabato trenta settembre del Napoli contro il Lecce, gara che si giocherà al Via del Mare. Il mister francese sta pensando di cambiare qualcosa. Del tipo: domani Politano potrebbe riposare e sia Raspadori sia Lindstrom, reduce da un impatto molto convincente con l’Udinese dalla panchina, si candidano a cominciare sin dall’inizio.

Le probabili scelte di Garcia

E ancora, come riporta il sito areanapoli: Mario Rui-Olivera è un testa a testa tra amici destinato a trascinarsi come una costante, e non è esclusa una novità anche a centrocampo. Uno tra Stanislav Lobotka e Anguissa potrebbe infatti riposare. Ecco allora che Rudi Garcia potrebbe schierare dal primo minuto Cajuste. Il centrocampista, nelle ultime gare, seppur entrando sempre a partita in corso, ha dato importanti segnali di crescita e potrebbe trovare spazio sin dal primo minuto contro i pugliesi.