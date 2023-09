Milan-Newcastle, Pioli in conferenza: “Alla squadra ho detto che...”

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha parlato poco fa in conferenza stampa in vista della partita di Champions League che vedrà il Milan impegnato domani contro il Newcastle di Sandro Tonali. Il fischio d'inizio del match è previsto per le 18.45 ora italiana. Ecco le parole di Pioli!

"Il derby è andato male ma ora c'è la Champions League per fortuna!"

"Ora bisogna subito switchare. Non è stato semplice, devo essere onesto. È andato male il derby e avevamo tante aspettative, è stata una delusione forte. Ma ora c'è la Champions per fortuna. Sarebbe importante cominciare bene. So di allenare una squadra forte, so che la squadra avrà la capacità di reagire. Sono in debito con i tifosi. L'anno scorso ci hanno sempre sostenuto anche quando avevamo giocato sempre male. Sono in debito con loro perché sono l'allenatore che ha perso più derby. Ma daremo il massimo perché possa essere una stagione molto positiva".

"Sarà bello incontrare Tonali, gli auguro il meglio per il futuro"

"Sarà molto emozionante per lui, gli auguriamo il meglio dalla gara successiva. Il Newcastle mi sembra la classica squadra inglese con tanta intensità, tanta pressione e tanta fisicità con 5 giocatori sopra il metro e novanta. Oltre alla qualità. Tra di noi rientrerà Tomori, poi vediamo tra titolari e cambi per migliorare la squadra in corso. Loro sono stati costruiti per cercare di primeggiare in Champions League".

"Obiettivo per questa Champions? Migliorarsi sapete benissimo cosa significherebbe..."

"Ai giocatori ho detto che migliorarsi significherebbe arrivare fino in fondo. Dobbiamo fare passo dopo passo: il primo obiettivo è passare il girone. Sarà un girone equilibrato, col PSG un po' favorito, con squadre che si possono togliere punti vicendevolmente". Queste le parole del tecnico rossonero Stefano Pioli in vista della sfida di domani contro il Newcastle.