Milan, allenamento intenso e poi Newcastle: ecco il VIDEO della preparazione

Ultimi allenamenti per il Milan e poi tutti verso il Newcastle dell'ex Tonali, per il match di domani di Champions League. Ecco il VIDEO dell'allenamento degli uomini di Pioli, come riportato su calciomercato.com. Il Diavolo reduce dal duro ko nel derby con l'Inter, affronterà gli inglesi nella prima giornata della fase a gironi. Nel video, possiamo notare gli sguardi dei giocatori, concentrati e con poca voglia di scherzare. Gli uomini di Pioli si confronteranno con una squadra forte e che non lascerà in campo spazi liberi. L'obiettivo sarà portare a casa un risultato positivo, il quale sarà fondamentale per il lungo cammino che si preannuncia arduo.

Milan verso Newcastle: dimenticare il derby

Occorre dimenticare il derby e pensare al primo obiettivo di Champions League. Come riportato su calciomercato.com nei primi minuti di 15' minuti aperti alla stampa, il Milan inizia a preparare con un intenso allenamento la sfida di domani a San Siro contro il Newcastle. Un allenamento a pieno regime, che non vede presente gli infortunati Caldara e Kalulu. Inoltre, sappiamo che gli argentini Marco Pellegrino e Cristian Romero, non saranno in partita: non sono stati inseriti nella lista di Champions League.