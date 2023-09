Ponsacco-Livorno Serie D, diretta tv e streaming live. Dove vedere il big match del girone E

Ponsacco-Livorno è il big match del girone E della Serie D. Le due squadre si affrontano nella terza giornata di campionato, scopriamo come vedere il match tra queste storiche formazioni toscane più volte impegnate anche in campionati professionistici

Ponsacco-Livorno Serie D Girone E è il big match di giornata tra due squadre che anche nel recente passato hanno calcato l'erba dei campi professionistici. Scopriamo insieme dove vedere questo appassionante match della quarta serie calcistica italiana, punto più alto del dilettantismo.

Il match si disputerà domenica 24 settembre alle ore 15:00 presso lo Stadio Comunale di Via della Rimembranza a Ponsacco. Tra le due squadre sincera rivalità sugli spalti e la possibilità di doversela vedere anche in campo per un posto in Serie C la prossima stagione. I risultati delle prime due giornate offrono alla sfida spunti di grandissimo interesse.

Probabili formazioni della sfida

Il Ponsacco si presenta alla sfida contro il Livorno tra le mura amiche ancora alla ricerca del primo successo stagionale. Il pareggio di Sangiovanni ha parzialmente rialzato il morale, ma ancora questo non basta per essere soddisfatti. Il Livorno invece arriva alla sfida imbattuto e con l'adrenalina a mille dopo il pareggio ottenuto al 96° nella sfida interna contro il quotato Grosseto. Potrebbe esserci l'esordio dal primo minuto dell'ex Pontedera Andrea Caponi, non troppo amato a Ponsacco per chiare ragioni di campanilismo.

MOBILIERI PONSACCO: Fontanelli, Bardini, Macchi (Fratini), Panattoni, Innocenti, Nieri, Milli (Fasciana) Nannetti, Regoli, De Vito, Remedi.

All. Caramelli.

LIVORNO: Biagini, Nizzoli, Ronchi, Brenna, Brisciani, Bellini (Caponi), Bartolini, Menga, Cesarini, Giordani, Palma.

All. Favarin.

Dove vedere Ponsacco-Livorno Serie D in tv e streaming

Mobilieri Ponsacco-Livorno 1915 si giocherà domenica 24 settembre alle ore 15:00 allo Stadio Comunale di Ponsacco. La gara non sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro da nessuna emittente nazionale o locale. Potrebbe comunque essere possibile seguire il match su My Cujoo, un servizio streaming attivato dalla Lega Nazionale Dilettanti della FIGC.

Si tratta di una piattaforma dedicata al calcio di tutto il mondo per aiutare club e competizioni a trasmettere partite e contenuti utilizzando dispositivi semplici, come un telefono cellulare.

In ogni caso sarà possibile seguire il match in diretta testuale e attraverso aggiornamenti fotografici sulle pagine social delle due società e tramite i rispettivi siti internet.

Ponsacco-Livorno Serie D 1-1, le immagini del match dello scorso anno