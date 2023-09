Salernitana-Inter, probabili formazioni: in dubbio Lautaro Martinez

Ecco le probabili formazioni di Salernitana e Inter, partita della settima giornata della stagione 2023-24 di Serie A che si terrà allo stadio Arechi. La partita che vede contrapposti nerazzurri e granata è prevista per sabato 30 settembre alle 20:45.

Salernitana e Inter si affronteranno in una sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie A 2023-24. La sfida, prevista per le 20:45 di sabato 30 settembre, vedrà contrapposte due squadre quasi agli antipodi della classifica: i nerazzurri guidano il campionato, a pari punti con il Milan, nonostante l'ultima sconfitta contro il Sassuolo; i granata invece non hanno ancora raggiunto la prima vittoria in campionato a fronte di 3 pareggi e altrettante sconfitte in 6 partite. Vediamo dunque come si configurano le probabili formazioni di Salernitana-Inter.

Le ultime news

La Salernitana dovrà fare a meno del suo uomo-chiave Candreva per la sfida di San Siro. Dovrebbe però tornare Dia dal primo minuto, facendo scalare Jovane Cabral nei 2 dietro la punta insieme a Kastanos; più incertezza a centrocampo, dove Legowski è in ballottaggio con Martegani. Inoltre, in difesa Daniliuc potrebbe prelevare il posto di Lovato.

Nell'Inter alcune assenze importanti potrebbero costringere Inzaghi a ruotare i titolari. Nella retroguardia difensiva Acerbi è in leggero vantaggio su Bastoni, mentre a centrocampo Carlos Augusto potrebbe godere della prima chance da titolare della stagione. Infine, Lautaro Martinez sembra destinato a prendersi un turno di riposo in favore di Sanchez.

Salernitana-Inter, probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Sanchez. All. Inzaghi.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa, Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Maggiore, Legowski, Bradaric; Kastanos, Cabral, Dia. All. Sousa.

Ballottaggi:

INTER: Acerbi-Bastoni, Carlos Augusto-Dimarco, Mkhitaryan-Klaassen, Sanchez-L. Martinez.

SALERNITANA: Daniliuc-Lovato, Legowski-Martegani, Dia-Martegani (con quest'ultimo, Cabral tornerebbe attaccante centrale e Martegani sosterrebbe la punta insieme a Kastanos).

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Indisponibili:

INTER: Frattesi, Sensi, Arnautovic, Cuadrado.

SALERNITANA: Candreva, L. Coulibaly, Ikwuemesi.