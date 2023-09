Serie D, ecco la composizione dei gironi 2023/2024

Sono usciti i gironi della Serie D 2023/2024. Tantissime squadre al via suddivise in 9 gironi organizzati in basa alla territorialità, in modo da facilitare gli spostamenti e ridurre i costi di una categoria che strizza l'occhio al professionismo. Ecco la composizione di tutti i raggruppamenti della Serie D 2023/2024