Borussia Dortmund-Milan, in otto non ci saranno

Seconda giornata di Champions League e il Milan sfida il Borussia Dortmund nel girone di ferro della massima competizione europea. Terzi e Pioli devono fare fronte a parecchie assenze e non potranno schierare le migliori formazioni possibili per un match importante in ottica classifica

Torna la notte delle stelle, torna la Champions League con mercoledì 4 ottobre alle 21 l'importante match tra Borussia Dortmund e Milan. I rossoneri sono a quota un punto dopo il pareggio con il Newcastle, mentre i tedeschi hanno perso alla prima 2-0 con il PSG fuori casa. Il girone di ferro prosegue, passare il turno per chiunque non sarà di certo facile e ogni punto vale tantissimo.

Borussia Dortmund-Milan, la situazione degli infortunati

Proprio per questo gli allenatori vorrebbero arrivare ogni notte di Champions sempre al completo, ma non sarà così perché gli infortuni hanno colpito da una parte e dall'altra. Nel Borussia Dortmund non ci sarà il centrocampista Sabitzer, seguito in passato anche dai rossoneri, anche i due terzini destri Meunier e Morey, si apre così un buco in difesa e proprio dalla parte di Leao. Terzic dovrà fare molta attenzione a chi schierare per non rendere il portoghese un pericolo costante.

Non se la passa di certo meglio il Milan che dovrà rinunciare a ben cinque elementi, tre dei quali in un centrocampo tutto da inventare. Non ci sarà infatti Loftus Cheek, che però ha tirato un lungo sospiro di sollievo oggi, le analisi non riscontrato gravi problemi e quindi tornerà subito dopo la sosta. Insieme a lui fuori dai giochi Krunic e il lungodegente Bennacer. In mediana potrebbero quindi giocare Musah, Reijnders e uno tra Adli, che sarebbe alla terza gara in una settimana, oppure Pobega con l'ex Valencia che scalerebbe in mezzo al reparto.

Out anche i difensori Caldara e Kalulu, nel cuore della retroguardia dovrebbe tornare Thiaw con Tomori, uno dei migliori contro la Lazio, a sedersi in panchina dovrebbe essere Kjaer.