Coppa Africa 2023 gironi: i padroni di casa pescano Osimhen. Tutti gli abbinamenti

La Coppa d'Africa 2023 è alle porte e sono appena usciti i 6 gironi dai quali emergeranno le squadre che andranno poi ad affrontarsi in gare ad eliminazione diretta. Due gruppi su tutti hanno avuto un sorteggio particolarmente interessante. Andiamo a scoprire quali sono e la composizione generale

La Coppa d'Africa 2023 svela i suoi gironi. Si è appena concluso il sorteggio che ha determinato i 6 gruppi della maggiore competizione continentale africana per nazioni. Ad Abidjan, città situata sulla costa atlantica della Costa d'Avorio, si sono svelati gli abbinamenti che coinvolgeranno le migliori nazionali africane dal 13 gennaio all'11 febbraio 2024.

Inizialmente prevista tra il 23 giugno e il 23 luglio 2023. La fase finale del torneo è stata posticipata al gennaio 2024 a causa delle avverse condizioni meteo che hanno investito la Costa d'Avorio nei mesi estivi. Padroni di casa sorteggiati con la Nigeria di Osimhen. I campioni del Senegal invece se la vedranno col Camerun.

Coppa Africa 2023 i gironi: occhi anche a Senegal-Camerun

GRUPPO A - Sede Abidjan COSTA D'AVORIO NIGERIA GUINEA EQUATORIALE GUINEA BISSAU

GRUPPO B - Sede Abidjan EGITTO GHANA CAPO VERDE MOZAMBICO

GRUPPO C - Sede Yamoussoukro SENEGAL CAMERUN GUINEA GAMBIA

GRUPPO D - Sede Bouaké ALGERIA BURKINA FASO MAURITANIA ANGOLA

GRUPPO E - Sede Korhogo TUNISIA MALI SUDAFRICA NAMIBIA

GRUPPO F - Sede San Pedro MAROCCO REP. DEM. CONGO ZAMBIA TANZANIA

Coppa Africa 2023 gironi: chi accede agli ottavi di finale?

Detto dei gironi della Costa d'Avorio che se la vedrà con la Nigeria e dei campioni del Senegal che affronteranno il Camerun, un altro sembra essere il gruppo più duro. Si tratta del girone E con sede a Korhogo in cui la Tunisia e il Mali dovranno fare i conti con quella che è a tutti gli effetti la squadra più ostica della terza fascia, il Sudafrica. Un gruppo che potrebbe quindi riservare sorprese per la qualificazione.

Qualificazione agli ottavi di finale a cui accederanno tutte le prime due di ogni girone. Per determinare le ultime quattro squadre verrà stilata una classifica tra le terze classificate. Saranno promosse le migliori quattro ordinate sulla base dei punti conquistati, della differenza reti ed infine per il ranking di accesso alla manifestazione. Una competizione che fa già tremare tutti gli amanti del Fantacalcio che vedranno molti beniamini partire per giocare in pieno svolgimento dei campionati.