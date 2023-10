Ghiviborgo-Livorno diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie D

Torna il weekend e tornano anche i campionati dilettantistici e i gironi della Serie D, Ghiviborgo-Livorno è il match che vede impegnata la capolista del Girone E. Andiamo a vedere se e come sarà possibile seguire questo importantissimo match in diretta tv e streaming

Ghiviborgo-Livorno si giocherà domenica 8 ottobre alle ore 15:00 presso lo Stadio Comunale Carraia di Ghivizzano in provincia di Lucca. La gara è valida per la giornata numero 5 del girone E della Serie D. Andiamo a scoprire come sarà possibile seguire l'interessante incontro in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live.

Il Livorno di mister Giancarlo Favarin è lanciatissimo in classifica e dopo il pareggio interno col quotato Grosseto ha collezionato due vittorie con l'identico risultato di 3-1 conquistando al momento la vetta della classifica in solitaria. Il Ghiviborgo del giovanissimo mister Lelli invece occupa una tranquilla posizione di metà classifica che lo rende, soprattutto a domicilio, avversario molto ostico.

Le probabili formazioni del match

GHIVIBORGO (4-3-3): Becchi, Turini, Vecchi, Sanzone, Carcani; Carli, Signorini (Campani), Poli; Lepri, Gibilterra, Giannini (Carcani).

All. Lelli

LIVORNO (4-3-1-2): Albieri; Nizzoli, Ronchi, Brenna, Bassini; Bellini, Luci, Nardi (Caponi); Cesarini (Kosiqi); Giordani, Cori.

All. Favarin.

Dove vedere Ghiviborgo-Livorno in tv e streaming live

Ghiviborgo-Livorno si giocherà domenica 8 ottobre alle ore 15:00 presso lo Stadio Comunale Carraia di Ghivizzano. La gara non sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro da nessuna emittente nazionale o locale. Potrebbe comunque essere possibile seguire il match su My Cujoo, un servizio streaming attivato dalla Lega Nazionale Dilettanti della FIGC.

Si tratta di una piattaforma dedicata al calcio di tutto il mondo per aiutare club e competizioni a trasmettere partite e contenuti utilizzando dispositivi semplici, come un telefono cellulare.

In ogni caso sarà possibile seguire il match in diretta testuale e attraverso aggiornamenti fotografici sulle pagine social delle due società e tramite i rispettivi siti internet.