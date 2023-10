Guaio Milan, infortunio Sportiello: lesione al polpaccio, ecco chi gioca al suo posto

Marco Sportiello sarà costretto a saltare la sfida di domenica 22 ottobre tra Milan e Juventus, al suo posto giocherà Antonio Mirante. Un vero e proprio guaio per il Milan che, dopo l'infortunio di Samuel Chukwueze, perde un'ulteriore pedina.

Infortunio per Marco Sportiello, come riportato su milannews24 giunge la notizia ufficiale del grave infortunio: lesione al polpaccio. Il giocatore sarà costretto a saltare la sfida di domenica 22 ottobre tra Milan e Juventus, al suo posto giocherà Mirante. Il portiere del Milan rimedia un importante infortunio muscolare, precisamente una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro. Quanti match sarà costretto a saltare il giocatore?

Infortunio Sportiello: il comunicato ufficiale del club

Un vero e proprio guaio per il Milan che, dopo l'infortunio di Samuel Chukwueze, perde un'ulteriore pedina per la sfida di domenica a San Siro contro la Juve. Oltre al match valido per la nona giornata di Serie A, Sportiello sarà costretto a saltare l'andata di Champions contro il PSG, contro il Napoli, contro l'Udinese, il ritorno di Champions contro il PSG e il Lecce. L'ex Atalanta salterà un totale di 6 match. Il comunicato ufficiale è diramato direttamente dal club rossonero, affermando: "Marco Sportiello ha riportato una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro. Il portiere dovrà osservare un periodo di dieci giorni di riposo dopodiché verrà valutata l’evoluzione con una nuova risonanza magnetica".

Antonio Mirante sostituirà Sportiello

Il match di domenica 22 ottobre a San Siro contro la Juve vedrà tra i pali con esordio assoluto dal primo minuto con la maglia del Milan, Antonio Mirante al posto di Marco Sportiello. La scelta ricade su di lui vista la squalifica di Mike Maignan. Sappiamo che il portiere classe '83 ha solo 1 presenza in rossonero con il match di Milan-Verona.