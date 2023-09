Trento-Atalanta U23 diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie C

Trento-Atalanta U23 è valevole per la seconda giornata del Girone A della Serie C. Ecco dove poter vedere l'incontro in diretta tv e streaming live, secondo appuntamento per la neonata squadra under 23 dell'Atalanta che ha seguito le orme della Juventus iscrivendo la propria squadra B a questo campionato

Trento-Atalanta U23 si disputerà domenica 10 settembre 2023 alle ore 18:30 presso lo Stadio Briamasco di Trento. Si tratta della seconda partita per entrambe le compagini in questo campionato di Serie C girone A. Per l'Atalanta un grandissimo traguardo quello di essere la seconda società del nostro calcio ad aver iscritto la propria seconda squadra al campionato di Serie C.

La prima era stata la Juventus ormai qualche stagione fa, che questo fine settimana ha visto slittare Juve Next Gen-Recanatese a causa dei troppi impegni internazionali di molti suoi tesserati. Trento-Atalanta U23 sarà una sfida equilibrata anche alla luce di quanto visto nella prima uscita stagionale dei due team.

Le probabili formazioni della sfida

Le due squadre arrivano al match con buone indicazioni dalla prima giornata. La giovane Atalanta di Modesto è uscita sconfitta 3-2 dal match contro il quotato Virtus Verona ma giocando a tratti molto bene. Il Trento invece ha espugnato Trieste per 1-0 con una prestazione di grande solidità.

TRENTO (4-3-3): Russo; Frosinini, Ferri, Garcia Tena, Vaglica; Terrani (Suciu), Sangalli, Attys; Anastasia, Petrovic, Pasquato.

All. Bruno Tedino

ATALANTA U23 (3-4-2-1): Vismara; Solcia, Masi, Bonfanti; Palestra, Mendicino, Italeng, Ceresoli; Sidibe, Cortinovis (Di Serio); Cisse.

All. Francesco Modesto

Dove vedere Trento-Atalanta U23 in tv e streaming

Trento-Atalanta U23 si giocherà domenica 10 settembre alle ore 18:30 presso lo stadio Briamasco di Trento. Sarà possibile seguire la sfida in diretta televisiva su uno dei canali di Sky Sport per tutti gli utenti abbonati. Questi potranno vedere il match anche tramite l'applicazione Sky Go scaricabile su tutti i dispositivi mobili.

La gara sarà visibile anche su NOW TV, ecco dove vedere tutte le partite della Serie C.