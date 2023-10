Lazio, il 'caso Kamada' dopo l'esclusione dalle rotazioni: freme per la titolarità

Lazio, il 'caso Kamada' rischia di scoppiare a breve, il centrocampista giapponese sembra non avere accettato in nessun modo l'esclusione dagli ultimi match. Ricordiamo che, il giocatore è giunto dall'Eintracht a parametro zero ed è stato accolto nel migliore dei modi sia dai tifosi che dalla stampa. Oggi, Kamada non compie repliche per il rientro in campo, ma freme per riconquistare il suo posto. Certamente, un'altra panchina contro la Fiorentina potrebbe non migliorare le cose. Andiamo a fondo alla questione e scopriamo il pensiero di Sarri.

Il 'caso Kamada': Sarri dispiaciuto dall'esclusione

Daichi Kamada è stato uno dei primi acquisti dell’estate della Lazio. Il giapponese attualmente sembra essere fuori dalle rotazioni di Sarri. In seguito dell'esclusione dai match, sembra non volere accettare più la questione. Oggi freme per il rientro in campo e non attende altro. Sappiamo che il contratto attuale ha una durata di un solo anno, con una opzione per far scattare un rinnovo automatico di altre due stagioni. Mister Sarri, come riportato su calciomercato.com, è rimasto molto dispiaciuto dopo l'esclusione di Kamada dalla trasferta di Champions League. Quest'ultimo ha ammesso di non aver potuto farlo entrare. Non rimane che osservare i prossimi match.