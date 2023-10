Lazio, dialogo di Sarri a Formello: colloquio con la squadra, riprendere i punti persi

Dopo la brutta sconfitta contro il Feyenoord, Sarri richiede un nuovo colloquio con la squadra a Formello. La Lazio deve resettare e pensare subito a recuperare i punti persi. L'obiettivo sarà imporsi con cattiveria e velocità. E' arrivato il momento di rialzare il livello.

Lazio, Maurizio Sarri a Formello dopo una sconfitta di Champions League contro il Feyenoord che lascia a dir poco l'amaro in bocca. Come riportato su lazionews, il mister ha atteso il rientro a Formello per richiedere un nuovo colloquio con la squadra. E' stato descritto come un 'passo indietro', quello accaduto in Olanda, per la Lazio una sconfitta su tutti i fronti. Come riportato da Il Corriere dello Sport, i biancocelesti sembra abbiamo fatto tutto il contrario di quello che a gran voce chiede il mister e su cui si lavora in settimana.

Sarri a Formello: la rassegna stampa

Dopo la brutta sconfitta contro il Feyenoord, Maurizio Sarri chiede un nuovo colloquio alla squadra a Formello. Il tecnico evita il dialogo negli spogliatoi in Olanda e attende il rientro a Roma. Alle ore 15 ha avuto il colloquio con la squadra, facendo un discorso a tutti i giocatori. Al de Kuip i biancocelesti non hanno eseguito al meglio gli ordini del tecnico, mostrandosi una squadra prevedibile, timorosa, e raggiungibile in vari punti. Nonostante, il viaggio della Lazio in Champions non è compromesso e per riscattarsi c'è ancora il ritorno.

Resettare e recuperare i punti persi

Il percorso della Lazio in Champions League non è compromesso e c'è ancora tempo per riscattarsi. Adesso però la Lazio deve resettare e pensare subito a recuperare i punti persi. L'obiettivo sarà imporsi con cattiveria e velocità. E' arrivato il momento di rialzare il livello.