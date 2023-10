Livorno-TAU Altopascio diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie D

Ultimo turno di campionato della Serie D prima dell'intermezzo che vedrà le squadre impegnate nella Coppa Italia di categoria. Livorno-TAU Altopascio è un match di alta classifica con i labronici al momento in testa e i lucchesi che stazionano nella parte alta della graduatoria

Livorno-TAU Altopascio si giocherà domenica 15 ottobre alle ore alle ore 15:00 presso lo Stadio Armando Picchi di Livorno. La gara è valevole per la sesta giornata del campionato di Serie D girone E. Andiamo a vedere dove sarà possibile seguire il match in diretta televisiva o in alternativa in streaming live.

Il Livorno è lanciatissimo al primo posto della graduatoria con 16 punti ottenuti nelle prime gare stagionali dopo la vittoria col Ghiviborgo. Insieme a Grosseto (unica squadra in grado di frenare gli amaranto) e Gavorrano ancora imbattuta. Il TAU Altopascio occupa al momento il 5° posto in classifica con 8 punti ottenuti ma con lo smacco della sconfitta interna contro il Serravezza Pozzi rimediato nell'ultima giornata di campionato.

Livorno-TAU Altopascio: le probabili formazioni del Picchi

LIVORNO (4-3-1-2): Albieri, Nizzoli, Ronchi, Luci, Cesarini, Ferraro (Nardi), Bellini, Brenna, Cori, Giordani (Luis Henrique), Bresciani.

All.: Favarin

TAU CALCIO (4-3-1-2): Di Biagio, Alessio, Bernardini, Biagioni, Antoni, Bruzzo, Zini, Manetti, Capparella, Andolfi, Malva.

All. Venturi

Dove vedere Livorno-TAU Altopascio in tv e streaming

Livorno-TAU Altopascio si giocherà domenica 15 ottobre alle ore alle ore 15:00 presso lo Stadio Armando Picchi di Livorno. La gara non sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro da nessuna emittente nazionale o locale. Potrebbe comunque essere possibile seguire il match su My Cujoo, un servizio streaming attivato dalla Lega Nazionale Dilettanti della FIGC.

Si tratta di una piattaforma dedicata al calcio di tutto il mondo per aiutare club e competizioni a trasmettere partite e contenuti utilizzando dispositivi semplici, come un telefono cellulare.

In ogni caso sarà possibile seguire il match in diretta testuale e attraverso aggiornamenti fotografici sulle pagine social delle due società e tramite i rispettivi siti internet.