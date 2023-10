Sancataldese-Trapani diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie D

Dopo gli impegni infrasettimanali per la Coppa Italia di categoria torna il campionato di Serie D con Sancataldese-Trapani. Un match molto importante per entrambe le squadre alla ricerca di punti necessari per i rispettivi obiettivi stagionali. Ecco dove vedere il match in tv e streaming

Sancataldese-Trapani si giocherà domenica 22 ottobre alle ore 15:00 presso lo Stadio Valentino Mazzola di San Cataldo in provincia di Caltanissetta. La gara è valida per la giornata numero 9 del girone I del campionato di Serie D. Ecco dove vedere l'importante match in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live.

Match quasi proibitivo per l'ottima Sancataldese che nel turno di Coppa ha fatto tremare proprio il Trapani prima di essere sconfitto per 2-1. Trapani che continua con la marcia inarrestabile di sole vittorie e con appena 1 gol subito nelle 7 partite fin qui giocate. L'ultima è stato un sonante 4-0 contro il Locri. Solo il Siracusa regge il ritmo pur avendo giocato una gara in più.

Sancataldese-Trapani, le probabili formazioni del match

SANCATALDESE (3-5-2): Dolenti; Fiumara, Calabrese, Ozawje; Parisi, Azzimati, Lo Nigro, Correnti Deiana ; Zerbo, Mazza.

All. Sclafani.

TRAPANI (4-2-3-1): Ujkaj; Pino, Cristini, Sabatino, Morleo; Acquadro, Ba; Balla, Marigosu (Crimi), Kragl; Samake.

All. Torrisi.

Dove vedere Sancataldese-Trapani in tv e streaming

La gara sarà visibile gratis e in diretta tv sull’emittente locale su La Tr3 sul Ca­na­le 83 in HD del di­gi­ta­le ter­re­stre. Sarà garantita anche la trasmissione streaming su www.latr3.it.

Sancataldese-Trapani potrebbe essere trasmessa anche su My Cujoo, un servizio streaming attivato dalla Lega Nazionale Dilettanti della FIGC. Si tratta di una piattaforma dedicata al calcio di tutto il mondo per aiutare club e competizioni a trasmettere partite e contenuti utilizzando dispositivi semplici, come un telefono cellulare.