Serie A, probabili formazioni Lazio-Fiorentina: le scelte di Sarri e Italiano

Le probabili formazioni del match Lazio-Fiorentina, in programma lunedì 30 ottobre, gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre, Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano.

Lunedì 30 ottobre, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la decima giornata del campionato di Serie A tra Lazio-Fiorentina. Le due compagini, guidate da Maurizio Sarri e Vincenzo Italiano, si sfideranno allo stadio Olimpico di Roma. Ecco dove seguire il match in streaming o in diretta televisiva.

Serie A, Lazio-Fiorentina: come arrivano le due squadre

La Lazio si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I biancocelesti, infatti, hanno superato per 3-2 in casa l'Atalanta di Gasperini ed hanno vinto per 0-2 in trasferta contro il Sassuolo. Inoltre, la squadra di Sarri ha perso in trasferta per 3-1 nel match di Champions League contro il Feyenoord dello scorso 25 ottobre. La Fiorentina, invece, si avvicina alla gara reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due uscite stagionali in campionato. I viola, infatti, hanno superato il Napoli per 1-3 al Maradona ed hanno perso in casa per 0-2 contro l'Empoli. Inoltre, la squadra di Italiano ha vinto per 6-0 al Franchi contro il Cukaricki in Conference League.

Serie A, le probabili formazioni di Lazio-Fiorentina

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Pierozzi, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; N. González, Bonaventura, Sottil; Beltrán. All. Italiano