Serie A, probabili formazioni Napoli-Fiorentina: le scelte di Garcia e Italiano

Le probabili formazioni del match Napoli-Fiorentina, in programma domenica 8 ottobre, gara valida per l'ottava giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle due squadre, Rudi Garcia e Vincenzo Italiano.

Domenica 8 ottobre, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A, tra Napoli-Fiorentina. Le due compagini, guidate da Rudi Garcia e Vincenzo Italiano, si sfideranno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Ecco dove vedere la partita in streaming e in diretta televisiva.

Serie A, Napoli-Fiorentina: come arrivano le due squadre

Il Napoli si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. Gli azzurri, infatti, hanno vinto per 4-1 in casa contro l'Udinese ed hanno superato in trasferta il Lecce di Baroni per 0-4. Inoltre, i partenopei sono reduci dalla sconfitta in Champions League per 2-3 contro il Real Madrid dell'ex Carlo Ancellotti. La Fiorentina, invece, si avvicina alla gara reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due uscite in Serie A. I Viola, infatti, hanno pareggiato per 1-1 in trasferta contro il Frosinone ed hanno vinto in casa per 3-0 contro il Cagliari. I toscani, inoltre, hanno pareggiato in casa per 2-2 contro il Ferencvaros.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Natan, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano.