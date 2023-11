Carpi-Sangiuliano diretta tv in chiaro o streaming gratis, Rai o My Cujoo? Dove vedere Serie D

Turno infrasettimanale del campionato di Serie D girone D con la gara Carpi-Sangiuliano che vede impegnata l'ennesima nobile decaduta del calcio italiano. Ecco dove vedere in diretta televisiva oppure in streaming live questa importante gara della quarta serie del calcio italiano.

Ecco dove vedere Carpi-Sangiuliano in diretta tv e streaming live. La gara si disputerà mercoledi 1° novembre alle ore 14:30 presso lo Stadio Cabassi di Carpi. Questo importante incontro è valido per la giornata di campionato numero 9 del girone D della Serie D. Si tratta di una sfida inedita visto che le due squadre non si sono mai affrontate. Il Carpi dopo il fallimento del 2021 e la costituzione della nuova società ha rilevato il nome storico e il marchio del club dalla scorsa stagione. Tutto l'ambiente mira a tornare presto nel calcio professionistico dopo aver disputato anche una stagione di Serie A nel 2015/2016.

In questa stagione i biancorossi occupano al momento la 4° piazza staccati di appena tre lunghezze dal Ravenna capolista che sarà affrontato nella prossima giornata. Più difficile la situazione del Sangiuliano che al momento è in piena zona retrocessione con 7 punti conquistati in 8 gare disputate.

Dove vedere Carpi-Sangiuliano in tv e streaming

La gara Carpi-Sangiuliano si giocherà mercoledi 1° novembre alle ore 14:30 presso lo stadio comunale Sandro Cabassi di Carpi. La gara non sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro da nessuna emittente nazionale o locale. Potrebbe comunque essere possibile seguire il match su My Cujoo, un servizio streaming attivato dalla Lega Nazionale Dilettanti della FIGC.

Si tratta di una piattaforma dedicata al calcio di tutto il mondo per aiutare club e competizioni a trasmettere partite e contenuti utilizzando dispositivi semplici, come un telefono cellulare. In ogni caso sarà possibile seguire il match in diretta testuale e attraverso aggiornamenti fotografici sulle pagine social delle due società e tramite i rispettivi siti internet.

Carpi-Sangiuliano probabili formazioni

CARPI (3-5-2): Rinaldini; Rossini, Tentoni, Calanca; Tcheuna, D’Orsi, Bouhali (Cortesi), Forapani, Cecotti; Larhrib, Sall (Arrondini).

All. Serpini (squalificato)

SANGIULIANO (4-3-3): Manfrin; Vassallo, Briski, Bruzzone, Lupinacci (Nobile); Atzeni, Salzano, Qeros (Milan); Makni, De Angelis, Cogliati.

All.: Ciceri

Gli squalificati per il prossimo match

CARPI: Rossi, Serpini (allenatore)

SANGIULIANO: Brogno

Quando il Carpi ottenne la promozione in Serie A

Attesa per questa gara che vedrà opposte due squadre che alla vigilia della stagione puntavano direttamente alla promozione in Serie C e alla Poule Scudetto di Serie D.