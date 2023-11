La Fenice-Vibonese diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie D

Big match del girone I della Serie D La Fenice-Vibonese mette di fronte due squadre importantissime della quarta serie del calcio italiano. Andiamo a scoprire dove poter vedere l'attesissimo incontro in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live.

La Fenice-Vibonese si giocherà domenica 12 novembre 2023 alle ore 14:30 presso lo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. La gara è valida per la giornata numero 13 del girone I della Serie D. Andiamo a scoprire dove sarà possibile vedere il match in diretta televisiva oppure seguire l'atteso incontro in streaming live.

La Fenice è ripartita dalla Serie D rilevando la storia gloriosa della Reggina dopo la mancata iscrizione al campionato di Serie B. I calabresi pagano la scellerata gestione di Felice Saladini, ex presidente e artefice del ritiro del Lamezia Terme da questo sfortunatissimo girone I. La Vibonese viaggia col vento in poppa e arriva da una serie lunghissima di vittorie consecutive che l'hanno portata al secondo posto alle spalle del fortissimo Trapani.

Dove vedere La Fenice-Vibonese in tv e streaming

La Fenice-Vibonese si giocherà domenica 12 novembre 2023 alle ore 14:30 presso lo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. La gara potrebbe essere trasmessa anche su My Cujoo, un servizio streaming attivato dalla Lega Nazionale Dilettanti della FIGC. Si tratta di una piattaforma dedicata al calcio di tutto il mondo per aiutare club e competizioni a trasmettere partite e contenuti utilizzando dispositivi semplici, come un telefono cellulare.

La Fenice-Vibonese probabili formazioni

LFA REGGIO CALABRIA: Martinez; Dervishi, Ingegneri, Kremenovic, Cham; Barillà, Salandria, Zucco; Marras, Bolzicco, Provazza.

Allenatore: Trocini.

VIBONESE: Del Bello, Carbone, Baldan, Onraita, Malara, Esposito, Iuliano, Larosa, Ciotti, La Torre, Convitto.

Allenatore: Buscè.