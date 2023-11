Lamezia Terme il ritiro dalla Serie D è l'ennesima beffa per calcio e tifosi

Il calcio italiano ed in particolare la Serie D sono sconvolti da l'ennesima vicenda di cattiva gestione finanziaria che ha portato al ritiro dal girone I del quarto campionato calcistico il Lamezia Terme. Un girone già funestato ad inizio stagione dall'affare Reggina

Il Lamezia Terme e il ritiro dal campionato di Serie D. E' l'ennesima vicenda che avvilisce il calcio in generale e il campionato di Serie D in particolare. La società calabrese infatti chiude i battenti dopo circa una decina di gare stagionali per l'impossibilità di sostenere i costi di gestione che questo campionato e quella della squadra under 19 avrebbero generato fino a fine stagione. Protagonista di questa vicenda è tristemente una già nota conoscenza del calcio: Felice Saladini.

L'imprenditore calabrese fondatore ed amministratore delegato del Gruppo MeglioQuesto Spa era già balzato alle cronache sportive per essere stato fino al giugno scorso il presidente della Reggina. Protagonista della nota vicenda lagata alla mancata inscrizione degli amaranto al campionato di Serie B. L'ex squadra allenata da Filippo Inzaghi è ripartita proprio dalla Serie D e da questo girone I prima ristrutturato per essere a 19 squadre e adesso tornato tristemente a 18.

Lamezia Terme, il ritiro sconquassa la classifica del Girone I

Con il ritiro del Lamezia Terme le classifiche saranno ricalcolate. Verranno tolti infatti i 3 punti a chi aveva vinto contro i calabresi. In base a questo regolamento ecco la nuova situazione del girone I della Serie D. Comanda il Trapani dopo il pareggio contro La Fenice Amaranto.