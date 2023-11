San Donato Tavarnelle-Livorno diretta in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie D

Match di grande spessore quello che vede di fronte il San Donato Tavarnelle appena retrocesso dalla Serie C e il Livorno. Una gara le cui squadre partecipanti non hanno bisogno di nessuna presentazione. Andiamo a scoprire dove vedere l'incontro in diretta televisiva e streaming live

San Donato Tavarnelle-Livorno si giocherà domenica 12 novembre alle ore 14:30 presso lo stadio Comunale Pianigiani di Barberino Tavarnelle in provincia di Firenze. La gara è valida per la giornata numero 11 del campionato di Serie D girone E. Andiamo a scoprire dove poter vedere l'incontro attesissimo in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live.

Le due squadre al momento non stanno rendendo per quanto potevano far credere le previsioni. Il San Donato Tavarnelle retrocesso dalla Serie C sta faticando e non poco a trovare un buon ritmo. Per adesso 15 punti in 10 gare e 8° posto in classifica. Due punti sopra staziona un Livorno che era partito benissimo e che nell'ultimo mese invece sta faticando più del previsto. I labronici non riescono ad imporsi tra le mura amiche nonostante la presenza in rosa di calciatori del calibro di Andrea Luci, Andrea Caponi e Duccio Brenna.

Dove vedere San Donato Tavarnelle-Livorno in tv e streaming

Si tratta di una piattaforma dedicata al calcio di tutto il mondo per aiutare club e competizioni a trasmettere partite e contenuti utilizzando dispositivi semplici, come un telefono cellulare.

In ogni caso sarà possibile seguire il match in diretta testuale e attraverso aggiornamenti fotografici sulle pagine social delle due società e tramite i rispettivi siti internet.

San Donato Tavarnelle-Livorno: probabili formazioni

SAN DONATO TAVARNELLE: Manzari, Sichi, Diana, Videtta, Burato, Frosali, Gjana, Marianelli, Panicucci, Neri F., Papalini.

All. Collacchioni

LIVORNO: Biagini, Fancelli, Ronchi, Bassini, Savshak, Bellini, Luci, Nardi, Giordani, Mutton, Cori.

All. Favarin