Torino: cambio in vista in porta? Juric tentato, ecco chi giocherà e perchè

Il Torino nella partita contro il Frosinone, che giocherà probabilmente con la migliore squadra possibile, potrebbe effettuare un cambio nel ruolo del portiere. Juric tentato da questa soluzione, schiererebbe Gemello al posto del titolare Milinkovic-Savic.

Nella partita di Coppa Italia che il Torino giocherà contro il Frosinone, spazio in porta per Gemello che è fermo alla partita di campionato del 10 gennaio del 2022 vinta contro la Fiorentina. Poi più niente: sempre e solo panchina. E dietro di lui c’è Popa, altro ragazzo acquistato a parametro zero quest’estate ma considerato ancora acerbo.

Gemello titolare contro il Frosinone

La tentazione, come riporta Tuttosport è quella di “scaldare” Gemello visto che il preparatore Cataldi in estate lo ha promosso come dodicesimo evitando al club di andare a cercare un altro portiere. Juric ci sta pensando in maniera decisa per valutarlo, finalmente, in una partita vera. Oltretutto Gemello è in scadenza di contratto a giugno e non ci sono opzioni di rinnovo. E’ in trattativa per il prolungamento, dunque, e ci sono ottime possibilità che per la fine di dicembre raggiunga l’accordo. Certo che se non dovesse essere impiegato neppure in un sedicesimo di Coppa Italia potrebbe prendere una decisione diversa.