Torino: Vlasic torna a disposizione, sarà titolare contro il Sassuolo? Preoccupa un difensore...

Il Torino dopo la vittoria contro il Lecce, si rituffa in campionato che lo vedrà opposto al Sassuolo. Vlasic torna a disposizione di Juric che lo potrà schierare anche tra i titolari. Bellanova invece potrebbe non essere a disposizione per questa gara.

Buone notizie per il Torino di Ivan Juric che ha dovuto fare i conti con i problemi rimediati da Nikola Vlasic. Il giocatore, out contro il Lecce a causa di uno svenimento in seguito ad una botta alla testa rimediata contro l'Inter, è stato sottoposto a TAC. Chiarite le sue effettive condizioni fisiche. Lo stato di salute di Vlasic è regolare: il giocatore si è regolarmente allenato con il resto del gruppo squadra e sarà a disposizione per i prossimi impegni di Juric, come riporta il sito fantacalcio.it.

Bellanova a rischio contro il Sassuolo

In casa Torino, oltre a Vlasic completamente recuperato, ci sono da valutare le condizioni di Bellanova, uscito zoppicante dalla partita contro il Lecce. Come riporta il sito Torinogranata, le sue condizioni dovrebbero essere valutate nella giornata odierna per capire se è recuperabile per i prossimi impegni. Se Bellanova non dovesse essere della contesa o se Juric non lo volesse rischiare, sulle due fasce potrebbero subentrare Lazaro e Vojvoda.