Atletico Madrid-Real Madrid, streaming gratis e diretta TV8, DAZN o YouTube? Dove vedere Coppa del Re

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming il derby madrileno, valevole per gli ottavi di finale della Coppa del Re. Sono 224 i precedenti, con i Blancos (freschi vincitori della Supercoppa) che conducono per 115-56 e 53 pareggi.

Questa sera alle ore 21.30 allo stadio "Civitas Metropolitano" si disputerà il match Atletico Madrid-Real Madrid, valevole per gli ottavi di finale di Coppa del Re; nel turno precedente le due squadre hanno battuto rispettivamente Lugo ed Arandina con il risultato di 3-1.

Sono 224 i precedenti del derby madrileno con i "Blancos" che conducono per 115-56 e 53 pareggi; in questa stagione ci sono state già due sfide: il 24 settembre in Liga con successo casalingo dei "Colchoneros" per 3-1, mentre la scorsa settimana (10 gennaio), nella Supercoppa di Spagna (in Arabia, vinta proprio dalla squadra di Carlo Ancelotti) con vittoria del Real per 5-3 dopo i tempi supplementari.

Atletico-Real Madrid, probabili formazioni

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Gimenez, Hermoso; Llorente, De Paul, Koke, Saul, Lino; Morata, Griezmann.

REAL MADRID (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy; Valverde, Tchouameni, Modric; Bellingham; Vinicius Junior, Rodrygo.

Dove vedere Atletico Madrid-Real Madrid in tv e streaming

Il match tra Atletico Madrid-Real Madrid, sarà visibile in chiaro sulla pagina YouTube del canale “Cronache di Spogliatoio”, che trasmetterà in diretta streaming.

