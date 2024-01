Coppa d'Asia 2024 il tabellone degli ottavi di finale: Mancini contro la Corea del Sud

Anche la Coppa d'Asia 2024 ha scoperto il tabellone degli ottavi di finale dopo che si sono esaurite tutte le sfide dei gironi di qualificazione. Avanti tutte le big e grande attenzione per l'Arabia Saudita dell'ex CT azzurro Roberto Mancini che sfiderà la Corea del Sud

La Coppa d'Asia 2024 ha conosciuto le partecipanti agli ottavi di finale dopo la disputa di tutte le gare dei gironi di eliminazione. Le gare ad eliminazione diretta si disputeranno nei giorni tra il 28 gennaio e il 31 gennaio 2024 e da queste usciranno le magnifiche otto del continente asiatico. Si entra nella fase calda della manifestazione che dovrà trovare chi sarà il nuovo campione, succedendo al Qatar campione in carica.

Sono proprio i qatarioti che hanno destato le migliori impressioni durante i gironi. Per loro tre vittorie su tre gare disputate e girone vinto con grande semplicità. Stessa sorte toccata sia all'Iran che all'Iraq capaci di vincere tutte le gare dei rispettivi raggruppamenti. Imbattute e promosse da prime classificate anche altre due protagoniste di questa competizione: Australia e Arabia Saudita infatti restano tra le favorite del torneo. Grande attesa quindi per la sfida che opporrà Arabia Saudita e Corea del Sud, con il nostro ex CT Roberto Mancini che dopo la vittoria dell'Europeo con l'Italia cerca uno storico e clamoroso bis di trionfi continentali.

Coppa d'Asia 2024 ottavi di finale: gli abbinamenti del primo turno ad eliminazione

Ecco tutti gli abbinamenti del primo turno ad eliminazione della Coppa d'Asia 2024 che dopo i gironi di qualificazione ha svelato le gare degli ottavi di finale. Il dettaglio:

AUSTRALIA-INDONESIA 4-0

TAGIKISTAN-EAU 1-1 (5-3 dcr)

IRAQ-GIORDANIA 29.01

QATAR-PALESTINA 29.01

UZBEKISTAN-TAHILANDIA 30.01

ARABIA SAUDITA-COREA DEL SUD 30.01

BAHREIN-GIAPPONE 31.01

IRAN-SIRIA 31.01

Interessante sarà seguire le gesta dell'Arabia Saudita di Mancini provando a scoprire dove vedere il match e tutti gli altri della Coppa d'Asia.