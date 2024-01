Empoli, esonerato anche Andreazzoli: ecco il sostituto

Dopo Paolo Zanetti, anche Aurelio Andreazzoli non è riuscito a portare l'Empoli in acque tranquille. Ecco che allora la società toscana ha deciso di affidare la squadra al terzo allenatore della stagione che sarà Davide Nicola. L'ex Salernitana arriverà nelle prossime ore.

Dopo una riflessione durata oltre 24 ore, l'Empoli ha deciso di esonerare Aurelio Andreazzoli e di affidarsi al terzo allenatore della sua stagione. Analizziamo nel dettaglio tutta la situazione.

Empoli, si cambia ancora il tecnico: arriva Davide Nicola

L'Empoli occupa la penultima posizione in classifica del Campionato di Serie A con 13 punti. Troppo pochi per la società per non cambiare ancora una volta canovaccio. Ricordiamo che Andreazzoli era subentrato a Paolo Zanetti.

La squadra toscana non vince da due mesi (tra l'altro da quando aveva espugnato il Maradona di Napoli provocando l'esonero di Rudi Garcia): da allora solo tre punti in otto partite.

La scelta per il successore è caduta su Davide Nicola, che ha il merito nelle stagioni passate di aver salvato prima il Crotone e poi la Salernitana. Da quest'ultima società fu poi esonerato per far spazio a Paulo Sousa.

Nicola dirigerà domani mattina il primo allenamento con la sua nuova squadra.