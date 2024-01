Penalizzazione Napoli in classifica, cosa rischia de Laurentiis: processo penale in arrivo?

Aurelio De Laurentiis accusato di falso in bilancio. Nella giornata di ieri la Procura della Repubblica di Roma ha chiuso le indagini riguardo l'affare-Osimhen. Il procedimento si ricollega alle presunte plusvalenze fittizie intorno all'acquisto nel 2020 del nigeriano Victor Osimhen.

Penalizzazione Napoli in classifica: rischio di un processo penale

Napoli, i tifosi del club preoccupati per il risvolto sportivo della squadra. Ad oggi risulta esserci la 'possibilità' di un processo penale, assieme all'accusa di falso bilancio legato al patron Aurelio De Laurentiis. Ricordiamo che 2022 venne affrontato il primo processo sportivo appartenente ad Osimhen, in questa occasione la procura federale chiese 11 mesi di inibizione per De Laurentiis e 392mila euro di ammenda al club. Il Tribunale federale, in questo caso, prosciolse club e dirigenti deferiti. Successivamente, la Corte federale d'Appello respinse anche il ricorso effettuato dal procuratore federale Giuseppe Chinè.

Riapertura del processo?

Come riportato su sportmediase.it, in caso di ritrovamento di nuovi elementi il processo sportivo potrebbe incorrere alla riapertura. Il medesimo frangente accadde alla Juventus. Funzionerà in questo modo, qualora il procuratore Chinè riceverà le carte, avrà tempo 30 giorni per verificarne l'entità. Seguentemente potrà essere richiesta la revocazione della prima sentenza e chiamare nuovamente a testimoniare sia i dirigenti che il Napoli. Come affermato da Eduardo Chiacchio a Il Mattino, la penalizzazione ricadrebbe su questo campionato o sul prossimo, quello dello scudetto non verrebbe toccato. Inoltre, in caso di colpevolezza, potrebbero arrivare punti di penalizzazione.