Supercoppa Italiana 2024 in Arabia, Spalletti presente a Riyad: accanto a lui Del Piero, Vieri e molti altri

Supercoppa Italiana 2024 in Arabia Saudita, numerose le figure presenti in tribuna per godersi l'evento, tra cui Luciano Spalletti. Si aggiungono anche ex calciatori accreditati, come Del Piero, Vieri e Cannavaro. Si conclude così l'accordo quadriennale firmato nel 2018.

Scopriamo il nome dei presenti all'evento di Riyad e il premio della Supercoppa Italiana 2024 in programma tra oggi e il 22 di gennaio. Il tutto sarà caratterizzato da una formula innovativa delle Final Four. Grazie a quest'ultima clausola si triplica il montepremi rispetto l'edizione scorsa. Numerose le figure del mondo del calcio presenti sulle tribune del grande evento all'Al Awwal Park Stadium. E' la Gazzetta dello Sport ha riportare l'informazione, la squadra che vincerà il trofeo porterà a casa 8 milioni di euro. La finalista che in questo caso ne uscirà sconfitta avrà comunque un premio da 5 milioni di euro.

Supercoppa Italiana 2024: si conclude l'accordo quadriennale

La Supercoppa italiana torna in Arabia Saudita a Riyad, in conclusione dell'accordo quadriennale firmato nel 2018. Saranno 23 i milioni di euro in palio per il grande evento, di cui 8 destinati alla squadra vincitrice e 6.8 diretti invece nelle casse della Lega Calcio. Fra i 25mila spettatori pronti a godersi la sfida in Arabia, ci sarà anche Luciano Spalletti.

I presenti a Riyad

Oltre al tecnico azzurro Luciano Spalletti, invitati anche diversi dirigenti delle squadre di Serie A, fra cui Scanavino (Juventus), Carnevali (Sassuolo), Blazquez (Genoa), Campoccia (Udinese), Souloukou (Roma) e Fenucci (Bologna). Oltre a questi ultimi, si aggiungono anche gli ex calciatori accreditati: Del Piero, Vieri, Cannavaro, Materazzi, Di Biagio, Candela, Zambrotta, Brocchi, Ferrara e Toni.