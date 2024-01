Supercoppa Lazio, la Curva Nord diserta l'Arabia: il comunicato ufficiale dei tifosi

Quello tra nerazzurri e biancocelesti è il secondo incontro previsto dal calendario della Final Four del torneo. Nel prossimo match di Supercoppa Italiana 2023 la Curva Nord non ci sarà scegliendo di lasciare 'spoglio' l'Al-Awwal Stadium. Scopriamo il comunicato ufficiale.

Lazio Supercoppa Italiana 2023, il comunicato ufficiale della Nord che sceglie di 'spogliare' l'Al-Awwal Stadium' d'Arabia. Proprio così, non ci sarà la Curva Nord a scaldare i cuori dei biancocelesti. Oltre a Napoli-Fiorentina, il programma delle semifinali della Supercoppa Italiana include anche Inter-Lazio. Quello tra nerazzurri e biancocelesti è il secondo incontro previsto dal calendario della Final Four del torneo, che vivrà il suo atto conclusivo lunedì 22 gennaio.

Una breve pausa dal campionato di Serie A. Inter-Lazio, semifinale della Supercoppa Italiana 2024 che si disputerà venerdì 19 gennaio alle 20 (ora italiana) a Riyadh sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva da Mediaset. La vincente di Inter-Lazio, dunque, affronterà in finale chi avrà la meglio nel match tra Napoli e Fiorentina. Adesso, scopriamo il comunicato ufficiale dei tifosi biancocelesti.

Lazio Supercoppa comunicato ufficiale: "Diserteremo ufficialmente la trasferta di Riad"

Inter-Lazio si gioca venerdì 19 gennaio 2024 a Riad, in Arabia Saudita, al 'Al-Awwal Stadium'. Calcio d'inizio alle 20 italiane. Il comunicato ufficiale della Curva Nord: "Supercoppa Italiana, noi non ci saremo! In merito alla trasferta della Lazio in Arabia Saudita riteniamo sia giusto prendere una posizione di dissenso. È per noi inaccettabile giocare una competizione nazionale, come la Supercoppa Italiana, in territorio straniero: il calcio italiano è "patrimonio popolare" che deve rimanere alla portata di tutti e costringere i tifosi ad intraprendere trasferte intercontinentali è tutto fuorché popolare. Diserteremo ufficialmente la trasferta di Riad perché questa tipologia di calcio non fa parte del nostro Dna in quanto è la chiara rappresentazione della mercificazione della passione che accomuna tutti noi, tifosi Laziali e non".