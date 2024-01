Supercoppa Italiana, in Arabia niente supplementari: motivi e comunicato ufficiale

Supercoppa niente supplementari: dettagli del comunicato

Supercoppa Italiana niente supplementari, al temine dei 90 minuti si passerà direttamente ai calci di rigore. E' questa la novità degli ultimi match al Re Saud di Riad. A quanto pare, il formato a quattro squadre, con semifinali e finale, non sarà l'unica novità della Supercoppa Italiana che avrà inizio questa sera Riyad. Secondo quanto riportato dal comunicato ufficiale della Lega Serie A numero 129, pubblicato lo scorso 29 dicembre: in caso di parità alla fine dei 90 minuti regolamentari le squadre si sfideranno ai calci di rigori.

Comunicato ufficiale della Lega Serie A

Certamente 90 minuti, anziché 120, fanno una bella differenza. Il comunicato ufficiale della Lega Serie A: "Se, al termine dei 90 minuti regolamentari, il risultato sarà in parità, l’arbitro provvederà a far battere i tiri di rigore, con le modalità previste dal Regolamento del Giuoco del Calcio al paragrafo: Procedure per determinare la squadra vincente di una gara (non è prevista la disputa dei tempi supplementari)".