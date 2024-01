Supercoppa Lazio, problemi per Rovella durante la rifinitura: salterà l'Inter? Ultime sulle condizioni

Nicolò Rovella è in dubbio per la sfida in programma domani 19 gennaio alle ore 20.00 contro l'Inter. Il centrocampista a causa di un colpo subito al piede destro nella rifinitura odierna, rischia di saltare la sfida di Supercoppa Italiana (EA SPORTS FC Supercup). Scopri le ultime sulle sue condizioni.

Supercoppa Italiana (EA SPORTS FC Supercup) infortunio Rovella, vera e propria tegola per la Lazio alla vigilia della sfida con l'Inter. Si ferma il centrocampista Nicolò Rovella e Maurizio Sarri perde una pedina importante. Il giocatore è in dubbio per la sfida in programma domani 19 gennaio alle ore 20.00, a causa di un colpo subito al piede destro nella rifinitura odierna. La squadra di Sarri ha proseguito la sessione di allenamento. Secondo quanto riportato da lazionews24, risulta esserci un cauto ottimismo, la decisione definitiva verrà presa solo a ridosso della gara.

Supercoppa Lazio infortunio Rovella: condizioni da valutare

Lazio, accade proprio nei primi minuti dell'allenamento odierno in vista del match di domani contro l'Inter a Riyad. Nicolò Rovella si ritrova costretto ad abbandonare il campo a causa di un problema al piede destro. Il giocatore viene immediatamente accompagnato dallo staff negli spogliatoi. Rimangono da chiarire le sue condizioni che verranno riesaminate nel corso della giornata. In vista della sfida con i nerazzurri, la speranza, è che si tratti solamente di un leggero infortunio.