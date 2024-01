Supercoppa, probabili formazioni Inter-Lazio: le scelte di Inzaghi e Sarri

Le probabili formazioni del match Inter-Lazio, in programma venerdì 19 gennaio alle ore 20:00, gara valida per la semifinale di Supercoppa italiana. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre, Simone Inzaghi e Maurizio Sarri.

Venerdì 19 gennaio, alle ore 20:00, andrà di scena il match valido per la semifinale di Supercoppa italiana tra Inter-Lazio. Le due compagini, guidate da Simone Inzaghi e Maurizio Sarri, si sfideranno allo stadio dell'Università Re Sa'ud, conosciuto anche come Al-Awwal Park per ragioni di sponsorizzazione, uno stadio di calcio situato a Riad, in Arabia Saudita, che ospita le partite interne dell'Al-Nassr.

Supercoppa, Inter-Lazio: come arrivano le due squadre

L'Inter si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I nerazzurri, infatti, hanno vinto in casa per 2-1 contro il Verona ed hanno vinto in trasferta per 1-5 contro il Monza di mister Raffaele Palladino. La Lazio, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali in A. I biancocelesti, infatti, hanno vinto per 1-2 in trasferta contro l'Udinese ed hanno vinto in casa per 1-0 contro il Lecce, grazie alla rete realizzata da Felipe Anderson. Inoltre, la squadra di Inzaghi ha vinto ai quarti di finale di Coppa Italia per 1-0 contro la Roma di Mourinho.

Supercoppa, probabili formazioni Inter-Lazio

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri.