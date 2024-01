Recupero delle gare 21° giornata saltate per la Supercoppa Italiana? Ecco date e orari

La nuova formula della Supecoppa Italiana alla "spagnola" farà saltare ben quattro gare di campionato relative alla giornata numero 21. Anche la lotta scudetto sarà coinvolta con l'Inter che dovrà recuperare la sfida contro l'Atalanta. Ecco date e orari dei recuperi

Il recupero delle gare saltate della 21° giornata di Serie A per la Supercoppa Italiana è uno degli effetti collaterali della nuova formula della manifestazione. La final four che si disputerà in Arabia Saudita dal 18 al 22 gennaio 2024 causerà infatti lo slittamento di ben quattro gare della prossima giornata di Serie A. Salteranno infatti tutti i match che vedono impegnate le protagoniste della seconda coppa nazionale per ordine di importanza. Fiorentina, Napoli, Inter e Lazio dovranno infatti recuperare le loro gare di campionato.

Le partecipanti hanno atteso parecchio per scoprire dove e quando avrebbero giocato le gare con cui si contenderanno il trofeo in Arabia Saudita. L'attesa invece è stata breve per scoprire quando ci sarà il recupero delle gare saltate della 21° giornata di Serie A per permettere la partecipazione alla final four della Supercoppa Italiana. E' indubbio che questo slittamento sarebbe stato evitato volentieri dalle società ma non soltanto. Anche i tantissimi tifosi e tutti i partecipanti al Fantacalcio non vedono di buon occhio quanto sta per accadere.

Recupero gare saltate 21° giornata per la Supercoppa: ecco date e orario

La Supercoppa Italiana vedrà nelle giornate di giovedi 18 e venerdi 19 gennaio 2024 le due semifinali Fiorentina-Napoli e Inter-Lazio. Lunedi 22 invece si giocherà la finalissima a Riad. Questo ha comportato lo slittamento di quattro gare della 21° giornata di Serie A. Ecco date e orario di quando saranno recuperate:

gara data orario Bologna-Fiorentina mer 14/02 19:00 Torino-Lazio gio 22/02 20:45 Sassuolo-Napoli mer 28/02 18:00 Inter-Atalanta mer 28/02 20:45

