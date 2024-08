Infortunati Lazio, Patric si aggiunge al lungo elenco: Zaccagni e Rovella non recuperano, la situazione

Situazione a dir poco complicata per gli uomini di Maurizio Sarri che, al momento, riempiono l'infermeria biancoceleste. Al lungo elenco si aggiunge il nome del difensore spagnolo Patric. E' molto probabile che non lo vedremo in azione nella sfida contro il Torino.

Infortunati Lazio, situazione a dir poco complicata per gli uomini di Maurizio Sarri che, al momento, riempiono l'infermeria biancoceleste. Si aggiunge al lungo elenco il difensore spagnolo Patric. Quest'ultimo si era infortunato contro il Bologna dopo appena 10 minuti, domani verranno svolti esami approfonditi per definire l'entità del trauma. E' molto probabile che non lo vedremo in azione nella sfida contro il Torino. A seguito degli accertamenti si attenderanno i referti per capire se potrà rientrare in campo lunedì prossimo contro la Fiorentina.

Infortunati Lazio: Patric, Zaccagni e Rovella fuori fuori dai giochi ancora per un po'

Al momento l'infermeria biancoceleste risulta essere, più del solito, affollata e questo non rende tranquillo Maurizio Sarri. L'attaccante della Lazio Mattia Zaccagni è fuori dai giochi da oramai un mese a causa di un piede dolorante e nonostante il dolore, sabato si è allenato con le scarpe da ginnastica perché non riusciva a calciare. Non è chiaro quando possa rientrare in campo, ma con molta probabilità il tutto slitterà ai primi di marzo, nel match contro il Milan. Mister Sarri è costretto a fare a meno ancora per un po' di un buon centrocampista, Nicolò Rovella, ancora alle prese con la pubalgia. L'unico giocatore che tornerà (almeno in panchina) contro il Torino nel recupero infrasettimanale sarà Vecino.