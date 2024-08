Designato La Penna per Torino-Lazio: secondo incrocio con i biancocelesti, i precedenti

Torino-Lazio, match in programma giovedì 22 febbraio alle ore 20,45 allo Stadio Olimpico Grande Torino. La sfida valida per la ventunesima giornata di Serie A sarà amministrata dal direttore di gara Federico La Penna, coadiuvato al Var da Aureliano e Sozza. Scopriamo i precedenti con il club laziale.

Designazioni Torino-Lazio: primo incrocio il 3 novembre

Il match tra Torino e Lazio presso lo Stadio Olimpico Grande Torino, valido per la ventunesima giornata di Serie A, sarà arbitrato da Federico La Penna. Ricordiamo che, nello scorso 3 novembre, il direttore di gara La Penna aveva diretto per la prima volta il match dei biancocelesti: la Lazio cade in casa contro il Bologna per 1 a 0. In questa occasione l’arbitro estrae in campo ben 7 cartellini gialli. Inoltre, in questa stagione, La Penna ha arbitrato per un totale di 12 volte, estraendo 57 cartellini gialli e uno solo rosso. Di seguito la designazione per il match tra Torino e Lazio di giovedì 22 febbraio.

Assistenti: Scatragli - Bahri

Iv Uomo: Prontera

Var: Aureliano

A. Var: Sozza