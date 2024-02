Iran-Qatar diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere semifinale Coppa d'Asia

Anche la Coppa d'Asia 2024 è arrivata alle battute conclusive con le due semifinali da cui usciranno le squadre regine della competizione. Andiamo a scoprire dove sarà possibile vedere la sfida tra l'Iran e il Qatar e le probabili formazioni scelte dai due tecnici

Ecco dove vedere Iran-Qatar in diretta televisiva oppure in alternativa in streaming live. La sentitissima sfida si giocherà mercoledi 7 febbraio 2024 alle ore 16:00 presso l'Al Thumama Stadium di Doha. La gara è valevole come seconda semifinale della Coppa d'Asia edizione 2024.

L'Iran è arrivato fino a questo punto della competizione da imbattuto. Dopo aver dominato il proprio girone con tre vittorie su tra gare disputate ha eliminato prima la Siria negli ottavi di finale e poi il favoritissimo Giappone nei quarti. E' stato proprio contro i siriani che l'Iran ha dovuto faticare più del previsto anche a causa dell'espulsione del suo bomber Taremi, prima di imporsi ai calci di rigore. I padroni di casa del Qatar hanno percorso un cammino simile agli avversari di questa semifinale. Superato di slancio il girone con tre vittorie e gli ottavi di finale contro la sorprendente Palestina, sono serviti i calci di rigore per avere la meglio sull'Uzbekistan nei quarti di finale. A questo punto però anche a causa dell'eliminazione di Arabia Saudita e Giappone sono proprio i padroni di casa qatarioti ad essere i favoriti per la vittoria finale. Un successo che andrebbe a doppiare quello ottenuto nell'ultima edizione della Coppa d'Asia.

Dove vedere Iran-Qatar in tv e streaming

Iran-Qatar si giocherà mercoledi 7 febbraio 2024 alle ore 16:00 presso l'Al Thumama Stadium di Doha. Come per tutte le altre gare della Coppa d'Asia 2024 non è prevista la trasmissione in diretta televisiva da parte delle emittenti del nostro paese.

Sarà possibile però seguire l'evento gratuitamente in streaming su Onefootball. Si tratta di un servizio usufruibile da tutti i PC ma anche da dispositivi mobili come Tablet e Smartphone.

Dove vedere Iran-Qatar: le probabili formazioni

IRAN (4-2-3-1): Beiranvand; Rezaeian, Cheshmi, Khalilzadeh, Hajsafi; Ezatolahi, Ghoddos; Torabi, Ansarifard, Ghayedi; Taremi.

QATAR (3-5-2): Barsham; Al-Rawi, Khoukhi, Mendes; Ro-Ro, Hatem, Al-Haydos, Fatehi, Waad; Ali, Afif

Dove vedere Iran-Qatar: Taremi spaventa i padroni di casa