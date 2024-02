Mourinho, frecciata a Dan Friedkin: "Sono stato eliminato da qualcuno che di calcio ne sa poco, ma tornerò con..."

Il tecnico portoghese Josè Mourinho, è tornato a parlare e l'ha fatto tramite il suo primo articolo apparso sul portale "inglese football.com" per commentare gli ottavi di finale di Champions League, dove ha voluto lanciare anche una stoccata al suo ex presidente.

E' passato ormai un mese (16 gennaio) da quando il tecnico Josè Mourinho è stato esonerato dalla Roma, con il presidente Dan Friedkin, che ha preso questa decisione molto impopolare nonostante la maggior parte della tifoseria è ancora a favore dello "Special One", che però ha pagato gli scarsi risultati.

Ricordiamo che la squadra giallorossa al momento del suo esonero, aveva ottenuto 29 punti in 20 partite (8 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte), l'eliminazione dalla Coppa Italia nei quarti di finale per mano della Lazio e il deludente secondo posto nel gruppo G di Europa League, dietro i cechi dello Slavia Praga. Dalla sua Mourinho è riuscito ad ottenere la vittoria in Conference League nel 2022 contro il Feyenoord e la sconfitta in finale di Europa League contro il Siviglia solamente dopo i calci di rigore, con la squadra capitolina che non riusciva a raggiungere l'ultimo atto in una competizione europea dal lontano 1991 (Coppa Uefa contro l'Inter)

Mourinho è tornato a parlare e l'ha fatto tramite il suo primo articolo apparso sul portale "inglese football.com" per commentare gli ottavi di finale di Champions League, dove ha voluto lanciare anche una stoccata al suo ex presidente:

“Stanno per iniziare le competizioni europee, in particolare la Champions League, forse la competizione più importante del calendario mondiale. Non ci sarò a queste fasi finali, non perché sia ​​già stato eliminato, ma perché sono stato “eliminato” da qualcuno che di calcio ne sa poco. Così è la vita, piena di alti e bassi, e io sono in crescita, nonostante il licenziamento tanto inaspettato quanto ingiusto. Ma tornerò, e con ancora più entusiasmo e fiducia, per queste partite UEFA”.