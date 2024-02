Torino, Cairo sbotta: "Non me ne frega più nulla del contratto di Juric!"

Il Torino batte 2-0 il Lecce in una serata che però non riesce a nascondere le frizioni tra il suo allenatore ed il suo presidente. Quest'ultimo ha sbottato al termine della partita, quando i giornalisti gli hanno chiesto nuovamente del rinnovo di Juric.

Con la vittoria di ieri contro il Lecce per 2 a 0, il Torino si è portato in classifica ai confini delle zone europee, ma il clima non sembra essere quello ideale. Le tante dichiarazioni di Juric hanno stancato il presidente granata Urbano Cairo, che ieri nel post gara è sbottato.

Cairo sul rinnovo di Juric: "Non me ne frega più un cavolo"

Sollecitato ancora una volta sulla possibilità di rinnovare il contratto di Juric, il presidente del Torino Urbano Cairo è sbottato in un: "Non me ne frega più un c....!".

Anzi, ha ricordato ai giornalisti presenti che è stato lui, in prima persona, ad ingaggiare Juric, che è lui che gli paga uno stipendio da 2 milioni all'anno e che è sempre lui a difenderlo quando la squadra va in difficoltà.

Del contratto del suo allenatore dice che se ne è parlato e riparlato già tantissimo (il croato ha finora sempre scelto di prendere tempo), ora la concentrazione deve andare sulle partite e sulla classifica. In futuro, il Torino può vivere anche con un altro mister: questo il concetto espresso dal suo patron.