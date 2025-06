Di Bello fermato dopo Lazio-Milan: ecco per quanto tempo

Dopo la moviola e le dichiarazioni del post Lazio-Milan, vi proponiamo le prime indiscrezioni sui provvedimenti che i vertici arbitrali prenderanno nei confronti del fischietto Marco Di Bello. Sky Sport fornisce le prime notizie sull'argomento che riportiamo nel seguente pezzo.

I vertici arbitrali non condannano in toto l'arbitraggio di ieri sera (nella gara Lazio-Milan) targato Marco Di Bello, scagionato, anzi, per alcune delle sue decisioni (vedi il mancato rigore dopo il contatto tra Maignan e Castellanos). Secondo Sky Sport, però, essi fermeranno ugualmente l'arbitro di Brindisi per la conduzione generale della partita, sfuggita di mano ad un certo punto all'arbitro dal punto di vista disciplinare. La Lazio ha chiuso il match addirittura in 8 uomini.

Di Bello fermato un mese dopo Lazio-Milan?

Della moviola di Lazio-Milan abbiamo già discusso, concentriamoci ora su quanto filtra dall'AIA in merito agli eventuali provvedimenti da prendersi nei confronti del direttore di gara.

Il fischietto pugliese, racconta Sky Sport, sarà fermato per almeno tre turni e poi sarà protagonista di una ripartenza soft, come consuetudine in questi casi: in Serie B o al Var.

Visto quanto successo nella gara tra Juventus e Bologna ad inizio stagione e lo stop conseguente, questa è un'annata davvero disgraziata, professionalmente parlando, per Di Bello.