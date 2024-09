Lazio: tutti i nomi per il dopo Sarri

Le dimissioni di Sarri hanno sorpreso la stessa Lazio, con Lotito e Fabiani che gli avevano rinnovato la fiducia anche dopo la sconfitta contro l'Udinese. Ora si lavora su tre ipotesi suggestive e molto diverse tra loro. Nell'articolo tutti i dettagli.

La notizia delle dimissioni di Maurizio Sarri ha sorpreso la stessa Lazio in primis, che ancora non ha formalmente accettato le dimissioni del suo tecnico, al quale aveva rinnovato la fiducia, sia in pubblico che in privato, fino ad oggi compreso.

Ora, però, la società deve prendere una decisione per il prossimo futuro e le ipotesi in piedi, secondo l'edizione online della Gazzetta dello Sport, sono tre.

Lazio, le tre ipotesi in piedi per il dopo Sarri

Le dimissioni di Sarri hanno messo la Lazio in una situazione non certo agevole. Lotito e Fabiani sono, comunque, al lavoro per trovare una soluzione.

Al momento, secondo il sito Gazzetta.it, sono tre le ipotesi al vaglio.

La prima porterebbe all'ex calciatore biancoceleste Tommaso Rocchi (la soluzione più rapida ed economica), attuale allenatore degli Allievi della Lazio. A lui potrebbe essere affidata la squadra anche solo in un primo momento, per gestire l'emergenza.

La seconda riguarderebbe due senatori della squadra del passato: Miroslav Klose e Senad Lulic. Uno dei due o in coppia.

E la terza? Sarebbe una scelta non solo per l'immediato presente, ma anche per il futuro e riguarderebbe Igor Tudor, l'ex allenatore di Verona e Marsiglia. Da capire se possa essere da subito un soluzione praticabile.