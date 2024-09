Terremoto in casa Lazio, Sarri si è dimesso

Dopo la sconfitta contro l'Udinese, Sarri potrebbe dire addio alla Lazio. L'andamento della squadra in campionato è molto negativo e la sconfitta interna per 1-2 contro i friulani è stata l'ultima per il tecnico toscano sulla panchina dei biancocelesti.

In casa Lazio la situazione è molto tesa. La sconfitta contro l'Udinese ha acuito le problematiche che, combinate alla classifica poco entusiasmante dei biancocelesti, hanno dato credito alle voci delle ultime ore: Sarri ha dato le dimissioni. La sconfitta interna incassata ieri per 1-2 è stata l'ultima per il tecnico toscano. La Lazio è attualmente al nono posto con 40 punti, a -8 dalla zona Europa; l'Udinese, invece, porta a casa 3 punti fondamentali portandosi al 13esimo posto in classifica con 27 punti.

Sarri: "Dimissioni con effetto immediato"

Le parole del tecnico di questa mattina erano state molto chiare e non avevano lasciato spazio all'immaginazione: "Se non mi volete più parlate chiaro". L'ormai ex tecnico della Lazio potrebbe, però, a fine anno ritornare già su una panchina gloriosa della Serie A: per lui si parla di Milan o di un clamoroso ritorno al Napoli. Ora, invece, Lotito, deve cercare un nuovo tecnico per la squadra che, dopo l'addio dell'allenatore, vive una situazione di incertezza ancora più profonda. Le prestazioni dei biancocelesti in Champions League erano state entusiasmanti e la vittoria nella partita d'andata contro il Bayern per 1-0 aveva dato fiducia ma le sconfitte in campionato sono state fatali per il morale.