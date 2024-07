Leicester Femminile, tecnico Willie Kirk licenziato dopo aver instaurato una relazione con una calciatrice

Willie Kirk, allenatore del Leicester Femminile, è stato esonerato dal suo incarico dopo aver intrapreso una relazione con una sua calciatrice. La conferma è arrivata direttamente con una nota del club. Ecco chi prenderò il suo posto alla guida delle Foxies

Clima agitato in casa del Leicester Femminile, il tecnico Willie Kirk è stato sollevato dall'incarico dopo aver instaurato una relazione con una calciatrice della sua compagine. Questa volta a tenere banco non sono né i risultati né brutte notizie dall'infermeria. La notizia riguardo l'allenatore delle Foxies e la giocatrice era già trapelata nelle scorse settimane, così che alcune colleghe erano intervenute in merito. La conferma è arrivata in queste ore direttamente da club, che ha deciso di licenziare Kirk per una violazione del "codice di condotta della squadra".

Leicester Femminile Willie Kirk licenziato, ecco chi prenderà il suo posto

L'accusa lascia poco spazio alla fantasia... la situazione attuale avrebbe destabilizzato l'equilibrio all'interno dello spogliatoio del Leicester. Nel comunicato pubblicato su Instagram dal profilo @lcfcwomen si legge che Kirk ha dovuto lasciare l'incarico a "seguito di un ampio processo disciplinare interno e nel rispetto degli obblighi del club in materia di privacy individuale" che ha dimostrato come abbia "violato il codice di condotta della squadra a un livello tale da rendere la sua posizione non più idonea".

La formazione è stata affidata momentaneamente a Jennifer Foster, supportato da Stephen Kirby in attesa di trovare un sostituto. La speranza per il futuro ovviamente, è quella di non dover ricorrere nuovamente a certe decisioni per questioni di cuore.