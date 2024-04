Roma: i tifosi giallorossi pagano la multa di Mancini

Alla voce: "Il Romanismo trionferà sul Moralismo", i tifosi della Roma, in poche ore, hanno raccolto una cifra superiore a quella comminata come multa a Gianluca Mancini. Se il giocatore deciderà di non accettare tale donazione, essa verrà devoluta in beneficenza.

I tifosi della Roma hanno deciso che l'affetto verso una squadra non lo si deve dimostrare solo in campo, ma anche fuori. Così hanno scelto di pagare la multa che il Giudice Sportivo ha comminato a Gianluca Mancini.

Multa a Mancini: in poche ore raccolta la cifra dai tifosi giallorossi

Ieri vi avevamo raccontato la decisione del Giudice sportivo che non aveva squalificato il difensore della Roma, per aver sventolato un vessillo offensivo della squadra avversaria al termine del derby (per lui una multa di 5000 euro).

I tifosi della Roma hanno quindi iniziato una raccolta fondi attraverso la piattaforma Go Fund Me ed in poche ore sono arrivate oltre 600 donazioni che, in totale, hanno superato ampiamente l'ammontare della multa stessa.

In attesa di capire cosa farà il calciatore, i supporters specificano che il ricavato, qualora Gianluca Mancini decida di non accettare, verrà devoluto completamente in beneficenza.

Nel frattempo, Il Corriere dello Sport ha registrato un'impennata negli acquisti della casacca di Mancini, sempre più idolo della tifoseria della compagine capitolina.