Serie A, probabili formazioni Inter-Torino: le scelte di Inzaghi e Juric

Le probabili formazioni del match Inter-Torino, in programma domenica 28 aprile alle ore 12:30, gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre: Inzaghi e Juric.

Domenica 28 aprile, alle ore 12:30, andrà di scena il match valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A tra Inter-Torino. Le due compagini, guidate da Simone Inzaghi e Ivan Juric, si sfideranno allo stadio San Siro di Milano, casa del club nerazzurro.

Serie A, Inter-Torino: come arrivano le due squadre

L'Inter si avvicina al match reduce da un pareggio e una vittoria nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I nerazzurri, che hanno conquistato con largo anticipo il titolo di Campioni d'Italia, infatti, hanno pareggiato in casa per 2-2 contro il Cagliari di Caludio Ranieri ed hanno vinto nel derby contro il Milan per 1-2, grazie alle reti di Acerbi e Thuram. Il Torino, invece, si avvicina alla gara reduce da due pareggi consecutivi nelle ultime due uscite stagionali in massima serie. I granata, infatti, hanno pareggiato per 0-0 in casa nel derby della Mole contro la Juventus ed hanno pareggiato per 0-0 in casa anche contro il Frosinone di Di Francesco.

Serie A, le probabili formazioni di Inter-Torino

Le probabili formazioni del match Inter-Torino, valido per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 28 aprile alle ore 12:30. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre: Simone Inzaghi e Ivan Juric.

INTER (3-5-2) - Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.

TORINO (3-4-1-2) - Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore: Ivan Juric.