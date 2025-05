Serie A, probabili formazioni Torino-Juventus: le scelte di Juric e Allegri

Le probabili formazioni del match Torino-Juventus, in programma sabato 13 aprile alle ore 18:00, gara valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Ecco i possibili undici scelti dagli allenatori delle rispettive squadre: Ivan Juric e Max Allegri.

Sabato 13 aprile, alle ore 18:00, andrà di scena il match valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A tra Torino-Juventus. Le due compagini, guidate da Ivan Juric e Massimiliano Allegri, si sfideranno allo stadio Olimpico Grande Torino, sito in via Filadelfia, nel quartiere torinese di Santa Rita, nella zona sud-occidentale della città.

Serie A, Torino-Juventus: come arrivano le due squadre

Il Torino si avvicina al match reduce da una vittoria e una sconfitta nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. I granata, infatti, hanno vinto in casa per 1-0 contro il Monza ed hanno perso in trasferta, allo stadio Castellani, per 3-2 contro l'Empoli. La Juventus, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due uscite stagionali. I bianconeri, infatti, hanno vinto in casa per 2-0 contro la Lazio, nella gara d'andata delle semifinali di Coppa Italia, ed hanno vinto allo Stadium per 1-0 contro la Fiorentina, grazie alla rete realizzata da Gatti.

Serie A, le probabili formazioni di Torino-Juventus

TORINO (3-4-1-2) - Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. Allenatore: Juric.

JUVENTUS (3-5-2) - Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.