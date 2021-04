Aria di calciomercato: il Bayern si avvicina al giovane talento georgiano

Tempo di riflessioni per il Bayern, squadra sempre alla ricerca di giovani talenti. Dopo l’eliminazione in Champions – complice l’assenza di Lewandowski – la squadra di Flick si avvicina al giovane georgiano Khvicha Kvaratskhelia di proprietà del Rubin Kazan. L’assenza del bomber polacco si è fatta sentire in entrambe le partite e la vittoria, inutile, per 1-0 al Parco dei Principi di Parigi non ha fatto altro che far notare quanto la squadra bavarese abbai bisogno di un sostituto per il numero 9. Nonostante le reti di Choupo-Moting in entrambe le sfide, il calciatore camerunense non ha convinto a pieno la dirigenza del Bayern.

E così torna in auge il nome di Kvaratskhelia

Il giovane georgiano, conteso anche dal Milan e dalla Juve, dovrebbe sbarcare in Germania per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, bonus inclusi. Il Bayern si conferma come una delle società più attente ai giovani calciatori e dopo Davies e Musiala ora sembra essere il momento del georgiano Kvaratskhelia.

E chissà se il giovane classe 2001 riuscirà a imporsi fin da subito o se ripercorrerà le orme dell’altro giovane talento dei bavaresi Fiete Arp. Quest’ultimo arrivato con grandi speranze e poi relegato nella seconda squadra del Bayern, militante nella 3 Liga tedesca, corrispettivo della serie C italiana.