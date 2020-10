Champions League, dove vedere PSG Manchester United streaming e diretta tv

Champions League, ecco dove vedere PSG Manchester United in streaming e diretta tv.

Al Parc des Princes va in scena il big match PSG – Manchester United, gara valida per la prima giornata del Gruppo H di Champions League.

Il PSG arriva a questa gara con grande entusiasmo: i parigini hanno trovato cinque vittorie consecutive in campionato e lo score realizzativo è impressionante (16 gol fatti e solamente 1 subito). Anche il Manchester United è reduce da una vittoria: dopo il clamoroso 6-1 subito contro il Tottenham prima della sosta per le nazionali, i ragazzi di Solskjaer si sono subito rialzati e hanno vinto in casa del Newcastle con un bel 4-1.

Il pronostico è incerto: le due squadre si sono sfidate solo due volte nella loro storia in quell’indimenticabile ottavo di finale dell’edizione 2018/2019 della UEFA Champions League. Dopo la vittoria per 2-0 del PSG nella gara d’andata all’Old Trafford, il Manchester United ribaltò il risultato a Parigi con un 3-1 al cardiopalma e si qualificò per la fase successiva.

Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21 e l’arbitro della gara sarà lo spagnolo Mateu Lahoz.

Clicca qui per scoprire le probabili formazioni PSG Manchester United.

Dove vedere PSG Manchester United tv

La sfida spettacolare di Champions League tra PSG e Manchester United sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky. I canali dedicati al match sono Sky Sport Football (canale 203 satellite), la versione in alta definizione Sky Sport Football HD (canale 242 digitale terrestre) e Sky Sport (canale 253 satellite, 485 digitale terrestre).

Dove vedere PSG Manchester United streaming

Inoltre, per tutti gli abbonati Sky, la partita PSG – Manchester United è possibile seguirla in streaming tramite la piattaforma Sky Go. È possibile scaricare l’applicazione Sky Go su tutti i dispositivi mobili (smartphone, pc, notebook, tablet) sia per il sistema Android sia per iOS. Ma non solo Sky Go: per coloro che vogliano vedere le giocate di Neymar e Bruno Fernandes è disponibile anche l’applicazione Now Tv, il servizio live e on demand di Sky. Acquistando il pacchetto Sport potrete seguire la partita sui vostri dispositivi mobili.