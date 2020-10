Coronavirus Lazio – I contagi da Coronavirus non tendono a fermarsi. Anche il mondo del calcio deve fare i conti con questo problema e continuano a crescere il numero di positivi nelle squadre di club. In Serie A sono attualmente ventisei i calciatori contagiati (ecco l’elenco completo), senza considerare tutti quelli già guariti e i membri dello staff attualmente positivi.

E dopo il caso Genoa che risultò avere più di venti positivi tra staff e calciatori (attualmente sono solo due i giocatori ancora positivi), un altro allarme aleggia sul calcio italiano. Si tratta della Lazio.

Il club biancoceleste questa mattina ha svolto allenamento a Formello alla vigilia del match di Champions League contro il Club Brugge con solo dodici giocatori della prima squadra e ben quattordici assenti. Esclusi il centrocampista Escalante che è out per un problema al flessore sinistro accusato contro il Bologna, i lungodegenti Radu e Lulic e gli infortunati Strakosha, Cataldi, Armini, Luiz Felipe e Lucas Leiva mancavano agli ordini di mister Inzaghi altri cinque giocatori. Ecco i loro nomi: i centrocampisti Djavan Anderson, Andreas Pereira, Manuel Lazzari, Luis Alberto e il bomber Ciro Immobile.

Queste assenze non sono state spiegate dalla società ma cresce l’apprensione per l’esito dei tamponi svolti ieri dal gruppo squadra. I tamponi sono stati effettuati a tutti i giocatori considerati disponibili per la partita di Champions League. Questi controlli sono imposti dalla UEFA ogni 48 ore prima di una partita di una competizione europea.

I cinque giocatori starebbero aspettando l’ok dalla UEFA per potersi aggregare alla squadra. La Lazio ha in programma il volo da Fiumicino in direzione Bruges subito dopo pranzo. Ma se il risultato del tampone dovesse essere positivo, Inzaghi dovrà fare a meno di tantissimi titolari e rischierebbe di giocare con una formazione del tutto inedita.