Coronavirus Serie A, Ronaldo è solo l’ultimo dei tanti: ecco l’elenco di tutti i calciatori positivi

La notizia della positività al Covid-19 di Cristiano Ronaldo è stata riportata da tutte le principali testate mondiali. Il campione portoghese ha contratto il virus mentre era in ritiro con il Portogallo e, se i tamponi daranno esito negativo, tornerà in Italia tra due settimane, alla viglia di Juventus – Barcellona.

Cristiano Ronaldo però è soltanto l’ultimo di una lunga lista di calciatori che hanno contratto il Covid-19. Attualmente, solamente in Serie A, sono trenta i giocatori positivi. Se contiamo anche i calciatori guariti, il numero è veramente alto.

Leggiamo insieme tutti i calciatori attualmente positivi.

Coronavirus Serie A, ecco i calciatori attualmente positivi

Atalanta: Marco Carnesecchi

Genoa: Valon Behrami, Davide Biraschi, Petar Brlek, Francesco Cassata, Domenico Criscito, Mattia Destro, Lukas Lerager, Darian Males, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Marko Pjaca, Lasse Schone, Miha Zajc, Davide Zappacosta

Hellas Verona: Antonin Barak, Koray Gunter

Inter: Alessandro Bastoni, Milan Skriniar, Radja Nainggolan, Roberto Gagliardini, Ionut Radu, Ashley Young

Juventus: Cristiano Ronaldo

Milan: Leo Duarte, Matteo Gabbia

Napoli: Piotr Zielinski, Eljif Elmas

Roma: Amadou Diawara

Spezia: Riccardo Marchizza

Coronavirus Serie A, ecco i calciatori che hanno sconfitto il virus

Diversi giocatori hanno già contratto il Coronavirus e per qualcuno c’è voluto molto tempo prima di negativizzarsi del tutto. Tra questi Paulo Dybala e Jeremie Boga che hanno dovuto convivere con il virus per quasi cinquanta giorni.

Ecco l’elenco ei calciatori che hanno già contratto il Covid-19 e sono guariti.

Atalanta: Marco Sportiello, Pierluigi Gollini, Duvan Zapata

Benevento: tre giocatori non comunicati

Bologna: Sinisa Mihajlovic (allenatore)

Cagliari: Filip Bradaric, Luca Ceppitelli, Alberto Cerri, Kiril Despodov (ora al Ludogorec)

Fiorentina: Dusan Vlahovic, Patrick Cutrone, German Pezzella, Martin Caceres, Erick Pulgar, Riccardo Sottil (ora al Cagliari)

Genoa: Mattia Perin, Federico Marchetti, Ivan Radovanovic

Hellas Verona: Mattia Zaccagni

Juventus: Daniele Rugani (ora al Rennes), Blaise Matuidi (ora all’Inter Miami), Paulo Dybala

Lazio: Vedat Muriqi

Milan: Daniel Maldini, Sandro Tonali, Zlatan Ibrahimovic

Napoli: Andrea Petagna

Roma: Antonio Mirante, Carles Perez, Bruno Peres, Justin Kluivert (ora al Lipsia)

Sampdoria: Manolo Gabbiadini, Omar Colley, Fabio Depaoli (ora all’Atalanta), Bartosz Bereszynski, Albin Ekdal, Morten Thorsby, Antonino La Gumina, Keita Baldé

Sassuolo: Jeremie Boga, Nicolas Schiappacasse

Spezia: un giocatore non comunicato

Torino: tre giocatori non comunicati